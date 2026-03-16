A Calenzano torna il Festial Olistico

A Calenzano torna il Festival Olistico, un evento dedicato a chi desidera migliorare il proprio benessere psico-fisico, agli appassionati di medicina olistica e cultura alternativa, e a chi cerca un regalo originale per Pasqua. La manifestazione si svolge sabato 21 e domenica 22 marzo presso il Palaeventi Start in via.

Per chi è in cerca di un aiuto per migliorare il proprio stato di salute psico-fisico, per chi è appassionato di medicina olistica e cultura alternativa o solo per chi è in cerca di un regalo particolare per la prossima Pasqua, sabato 21 e domenica 22 marzo a Calenzano (palaeventi Start, via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati A Calenzano torna il Carnevale MedievaleTorna il tradizionale Carnevale Medievale nel borgo storico di Calenzano: domenica 15 febbraio le Contee, dopo il corteggio storico, si contenderanno... A Calenzano torna "Lunaria", il festival delle arti di stradaDue notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle costellazioni e dalla magia della danza, del teatro, delle esibizioni: sabato 20 e domenica 21...