Un nuovo studio sui killifish mira a scoprire i fattori che influenzano la longevità. Gli scienziati analizzano come il comportamento, dal movimento al sonno, possa offrire indicazioni sulla durata della vita di questi pesci. La ricerca si concentra su questi aspetti per comprendere meglio i meccanismi che determinano la durata della vita, senza ricorrere all’analisi genetica.

‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’ potremmo riuscire a sapere quanto ancora ci resta. Come? Questa volta la risposta non è nel Dna ma nello studio del comportamento, da movimento al sonno. La sorprendente conclusione arriva da un singolare lavoro condotto sugli animali un po’ alla ‘Truman Show’, finanziato dalla Knight Initiative for Brain Resilience del Wu Tsai Neurosciences Institute di Stanford e pubblicato su ‘Science’. I ricercatori hanno sottoposto decine di pesciolini a un monitoraggio continuo per tutta la vita, con l’obiettivo di esplorare il legame tra comportamento, invecchiamento e longevità. Ebbene, i singoli esemplari invecchiavano in modi molto diversi, pur avendo una genetica simile e vivendo in un ambiente attentamente controllato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A caccia del segreto dei killifish: un nuovo studio apre una finestra sulla longevità

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