A Biancamaria Bigongiali e Alexia Redini il Premio Mimosa Boreale 2026

Biancamaria Bigongiali e Alexia Redini hanno ricevuto il Premio Mimosa Boreale 2026 durante l’edizione tenutasi nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, che era piena di partecipanti. La cerimonia si è svolta in un ambiente elegante e affollato, con il riconoscimento assegnato a entrambe nel corso dell’evento. La sala era gremita di persone che hanno assistito alla consegna del premio.

Il riconoscimento per rendere omaggio a donne che hanno contribuito in modo significativo a valorizzare le tradizioni e la cultura del territorio L’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale si è svolta nella splendida cornice della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, gremita di partecipanti per l’occasione. L’evento, promosso dal Comando della Parte di Tramontana con il Patrocinio del Comune di Pisa e organizzato dall’Associazione Gallo di Borea APS, è stato inserito tra le iniziative del Marzo delle Donne del calendario cittadino. Il Premio Mimosa Boreale è nato con l’intento di rendere omaggio a donne che, attraverso il loro impegno, hanno contribuito in modo significativo a valorizzare le tradizioni e la cultura del territorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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