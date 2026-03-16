45.000 IP chiusi | Interpol smonta la rete criminale globale

Un’operazione internazionale ha portato alla chiusura di oltre 45.000 indirizzi IP coinvolti in attività criminali online. Le autorità di diverso paese hanno collaborato per smantellare questa rete digitale, che operava su più fronti. L’intervento ha portato alla disattivazione di numerosi server e sistemi utilizzati per scopi illeciti, con un impatto significativo sulla rete criminale globale.

Un’operazione coordinata su scala globale ha portato alla disattivazione di oltre 45.000 indirizzi IP coinvolti in attività criminali digitali. Le forze dell’ordine di 72 paesi, sotto l’egida di Interpol, hanno arrestato 94 sospetti e sequestrato centinaia di dispositivi durante la terza fase di Operation Synergia. L’iniziativa, conclusa tra luglio 2025 e gennaio 2026, rappresenta un record storico per numero di server chiusi e arresti effettuati. Il fenomeno delle truffe informatiche si sta evolvendo rapidamente, con un uso crescente di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei criminali. La dimensione del problema richiede una risposta transnazionale immediata ed efficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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