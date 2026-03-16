Alle 4 di Sera, Giuseppe Conte ha criticato il governo per il ritardo nell’affrontare le conseguenze della guerra in Iran, sottolineando che sono passati molti giorni senza interventi concreti. Durante la trasmissione su Rete 4, ha evidenziato come i recenti shock del mercato stiano favorendo alcuni grandi operatori, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata sulle ripercussioni economiche di questa crisi.

"Stiamo parlando di shock del mercato che stanno avvantaggiando tantissimo alcuni grandi operatori": Giuseppe Conte, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito delle conseguenze della guerra in Iran. Dopodiché si è messo a fare una lista delle priorità: "Prima cosa, bisogna tornare a Bruxelles, l'Italia deve promuovere la revisione del patto di stabilità e crescita, che è un cappio al collo, io l'ho detto subito, andava rinegoziato e non sottoscritto. Adesso va assolutamente rimesso, perché se stiamo così aumenta il caro carburante, le famiglie sono strozzate, le imprese pure, dobbiamo tagliare la spesa sociale e non ce lo possiamo permettere". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Conte contro il governo: "Sono passati tanti giorni e ancora nulla"

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