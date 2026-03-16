3I ATLAS stime sulla massa in contraddizione con i dati di Hubble | il nuovo studio di Avi Loeb

Un nuovo studio condotto da Avi Loeb e due colleghi tedeschi analizza la massa dell'oggetto 3IATLAS, uno degli oggetti osservati nello spazio. I ricercatori hanno effettuato un calcolo approfondito, che rivela discrepanze rispetto ai dati forniti dal telescopio Hubble. La ricerca si concentra sulla differenza tra le stime di massa ottenute attraverso metodi diversi, senza trarre conclusioni aggiuntive.

Assieme a due colleghi tedeschi, l'astrofisico Avi Loeb ha effettuato il più approfondito calcolo sulla massa di 3IATLAS, facendo emergere delle suggestive discrepanze con i dati raccolti dal telescopio Hubble. Lo scienziato sostiene inoltre che avremmo dovuto trovare 100.000 oggetti massicci come 1IOumuamua, prima di scovare un colosso come 3IATLAS nel nostro sistema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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