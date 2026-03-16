1986 | Lenatti sfida l’impossibile sul Disgrazia

Nel 1986, Bianco Lenatti ha affrontato una sfida alpinistica sulla parete nord del Disgrazia, diventando protagonista di un'impresa che ancora oggi viene ricordata. Durante una serata dedicata alla montagna, ha condiviso i dettagli di quella storica discesa, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza. L’evento ha riunito appassionati e appassionate di alpinismo interessati a conoscere da vicino questa memorabile impresa.

La memoria di un’impresa alpinistica leggendaria ha illuminato una serata dedicata ai valori della montagna, dove il maestro Bianco Lenatti ha raccontato la sua storica discesa sulla parete nord del Disgrazia. L’incontro organizzato dal Lions Club Sondrio Masegra ha unito il ricordo di quell’evento del luglio 1986 all’ingresso ufficiale del nuovo socio Fabio Cometti. Quarant’anni dopo quella giornata indimenticabile nel massiccio del Bernina, lo sciatore e guida alpina ha condiviso con l’uditorio le emozioni di una sfida considerata impossibile, sottolineando come la montagna richieda umiltà e preparazione assoluta. La celebrazione non è stata solo un omaggio al passato, ma anche un ponte verso il futuro sportivo della Valmalenco, con l’annuncio della settima edizione della gara a piedi in programma per fine luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1986: Lenatti sfida l’impossibile sul Disgrazia Articoli correlati Quella discesa dal Disgrazia. Lenatti pioniere dello sci estremoLe immagini si trovano su YouTube, formato e sgranatura parlano di riprese datate, ma l’impresa no, quella i quattro decenni trascorsi non l’hanno... Kalulu, la Juve chiede l’impossibile: sfida aperta all’arbitro perJuventus punta sulla grazia per Kalulu: la difesa a rischio e la speranza Champions La Juventus ha presentato una richiesta formale al presidente...