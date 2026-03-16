16 03 – Attaccata la base italiana in Kuwait – Pasqua si avvicina e scattano i rincari – Cala il sipario sulle Paralimpiadi 2026

Il 16 marzo una base italiana in Kuwait è stata colpita da un drone. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che i soldati sono al sicuro e che non si lasciano intimidire. Nel frattempo, si registrano aumenti dei prezzi in vista della Pasqua e si conclude la fase delle Paralimpiadi 2026.

Home > Podcast > 1603 – Attaccata la base italiana in Kuwait – Pasqua si avvicina e scattano i rincari – Cala il sipario sulle Paralimpiadi 2026 Attaccata con un drone la base italiana in Kuwait. Tajani: “Soldati al sicuro, non ci facciamo intimorire”. Pasqua si avvicina e scattano i rincari, dai trasporti al supermercato. Milano Cortina: con le ultime due medaglie per l’Italia e la Cerimonia di chiusura a Verona cala il sipario sull’edizione 2026 delle Paralimpiadi. 1603 – Attaccata la base italiana in Kuwait – Pasqua si avvicina e scattano i rincari – Cala il sipario sulle Paralimpiadi 2026 New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La base militare italiana in Kuwait è stata attaccata dall’Iran che ha distrutto un aereo senza pilota della nostra aeronautica. Si può scegliere di rispondere con una reazione strong o una reazione soft. Non ci sono altre opzioni. Non ci sono altri argomenti. #Ira x.com

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