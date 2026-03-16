Il 12 aprile 2026 si terranno le elezioni politiche in Ungheria, con i cittadini chiamati a votare per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Questa consultazione rappresenta un momento importante per il paese e per l’intera regione, coinvolgendo direttamente la scelta dei rappresentanti e il futuro della politica nazionale. Le urne saranno aperte in tutta la nazione, coinvolgendo milioni di elettori.

12 aprile 2026: in questa data si svolgeranno le elezioni politiche ungheresi, durante le quali i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Proprio questa tornata elettorale rappresenta un appuntamento fondamentale per il futuro dell’Ungheria e dell’Unione Europea. Per la prima volta in sedici anni, infatti, il panorama politico magiaro è stato scosso dalla nascita di un nuovo movimento, il Partito del Rispetto e della Libertà (Tisza, Tisztelet és Szabadság Párt ) guidato da Péter Magyar, che potrebbe sconfiggere il Fidesz di Viktor Orbán. Ad aprile, quindi, si scontreranno due visioni dell’Ungheria: quella della democrazia illiberale di Orbán e quella di un sistema più democratico, aperto e meno corrotto desiderato da un numero crescente di ungheresi e che il Tisza sembra essere riuscito a incarnare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 12 Aprile 2026, elezioni in Ungheria: un voto fondamentale anche per l’Europa

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