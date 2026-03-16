100mila presenze a Ciokoflò 2026 il cioccolato artigianale nel cuore di Firenze

La seconda edizione di CiokoFlo’, il festival dedicato al cioccolato artigianale, si è svolta a Firenze dal 12 al 15 marzo nella Piazza Santa Croce, attirando circa 100mila persone. L’evento ha visto la partecipazione di espositori e visitatori che hanno preso parte alle diverse iniziative dedicate al mondo del cioccolato. La manifestazione si è conclusa con un’alta affluenza di pubblico nel centro storico della città.

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la seconda edizione di CiokoFlo’, il festival dedicato al cioccolato artigianale che dal 12 al 15 marzo ha animato la storica Piazza Santa Croce a Firenze.. Per quattro giorni la piazza si é trasformata in un vero e proprio villaggio del gusto, dove maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia hanno presentato le loro creazioni artigianali: dal cioccolato fondente al latte, dal bianco al ruby, fino alle nuove interpretazioni e agli abbinamenti più originali, in un viaggio tra tradizione, innovazione e cultura del cacao. Grande novità dell’edizione 2026 è stato il PalaCiokoFlo’, lo spazio dedicato ad appuntamenti culturali ed esperienze guidate che ha ospitato degustazioni tematiche, showcooking e incontri di approfondimento sul mondo del cioccolato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - 100mila presenze a Ciokoflò 2026, il cioccolato artigianale nel cuore di Firenze Articoli correlati Torna a Firenze Ciokoflò, il festival del cioccolatoTradizione, gusto e abbinamenti audaci rappresentano il cuore della seconda edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale in Piazza...