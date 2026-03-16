1000 persone piangono Lunadei | piloti e amici in corteo

Quasi mille persone si sono radunate a Vergiano per rendere omaggio a Roberto Lunadei, il quarantaduenne riminese morto venerdì in un incidente sulla Marecchiese. Piloti e amici si sono ritrovati in corteo per ricordarlo, con momenti di commozione e alcuni pianti durante la cerimonia. La folla ha reso omaggio alla memoria dell’uomo, che aveva vissuto nella zona e aveva molti legami nella comunità.

Quasi mille persone hanno accolto ieri sera a Vergiano la memoria di Roberto Lunadei, il quarantaduenne riminese scomparso venerdì in un tragico incidente stradale sulla Marecchiese. La folla ha percorso le vie del paese con fiaccole, portando il ricordo di un uomo che aveva dedicato la vita al mondo delle corse, lasciando dietro di sé una madre in lutto e un intero settore sportivo in dolore. La tragedia ha coinvolto direttamente il mondo del Motomondiale, dove Lunadei operava come meccanico per il team Intact Gp ed era stato figura chiave nel successo del team Italtrans con Enea Bastianini. Ieri, piloti come Marco Bezzecchi, Massimo Roccoli e Alex De Angelis hanno unito i loro passi al corteo, testimoniando quanto fosse radicata la sua presenza nella comunità delle due ruote. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1000 persone piangono Lunadei: piloti e amici in corteo Articoli correlati L’addio a Roberto Lunadei. Il ricordo di piloti e amici: "Eri un ragazzo speciale". Oggi fiaccolata a Vergiano"Cos’è l’amicizia per te, Alex? L’amicizia la spiego con un nome: Roberto Lunadei". Sicurezza Roma, identificate oltre 1000 persone. Paura per picchiatore San LorenzoA Roma oltre 1000 persone sono state identificate e 18 in una serie di controlli della polizia nelle periferie nei quartieri prenestino, San Basilio,...