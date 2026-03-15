Zingaretti | il referendum minaccia gli equilibri

Ieri al Circolo Mare Bunazz di San Benedetto del Tronto, Nicola Zingaretti ha preso posizione contro il quesito referendario attualmente in discussione. Durante l'incontro, ha espresso chiaramente il suo rifiuto rispetto alla consultazione. La discussione si è svolta in un clima acceso, con confronti diretti tra i presenti e il rappresentante politico.

Il confronto si è accanito ieri al Circolo Mare Bunazz di San Benedetto del Tronto, dove Nicola Zingaretti ha espresso un netto rifiuto verso il quesito referendario in corso. L’ex presidente della Regione Lazio, oggi europarlamentare, ha definito la consultazione come una minaccia all’equilibrio costituzionale esistente, sostenendo che le riforme proposte mirano a rompere gli assetti istituzionali consolidati. La presenza dei vertici territoriali del Partito Democratico ha trasformato l’incontro in un momento cruciale per definire la strategia locale. L’appuntamento ha la convergenza tra livello nazionale ed europeo, con il segretario provinciale Francesco Ameli e il consigliere regionale Enrico Piergallini che hanno ascoltato le linee guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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