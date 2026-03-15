Zia Rosina, conosciuta come Rosa Giangrasso, è deceduta all’età di 104 anni. La sua scomparsa ha suscitato tristezza tra i residenti dell’isola delle Egadi, dove era molto stimata. La donna aveva vissuto nell’arcipelago per tutta la vita e la sua morte è stata annunciata dalla famiglia. La comunità locale si è riunita per ricordarla.

La scomparsa di Rosa Giangrasso segna la fine di un’epoca per l’arcipelago delle Egadi. La donna, nota affettuosamente come zia Rosina, ha lasciato il mondo a 104 anni, lasciando dietro di sé una comunità che la venerava. L’annuncio ufficiale è arrivato dal sindaco Giuseppe Pagoto, che ha espresso il cordoglio dell’intera isola di Favignana. Il messaggio del primo cittadino sottolinea il legame profondo tra l’anziana e i suoi concittadini, definendola la persona più anziana dell’arcipelago. Un simbolo di longevità e coesione sociale. Favignana non ha solo perso un abitante, ma un punto di riferimento generazionale. La vita di Rosa Giangrasso rappresenta un caso studio raro sulla durata della vita umana in un contesto insulare specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zia Rosina: 104 anni e un’intera isola in lutto

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