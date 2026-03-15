Zeppole 2026 | creme false costano il quintuplo

Nel 2026 a Napoli, le zeppole di San Giuseppe autentiche sono sempre più rare, sostituite da prodotti industriali che utilizzano preparati in polvere. Le creme false, vendute come genuine, costano fino a cinque volte di più rispetto alle tradizionali preparazioni artigianali. La differenza tra qualità e convenienza si fa evidente, mentre il mercato si confronta con questa crescente diffusione di imitazioni.

La ricerca della zeppola di San Giuseppe autentica a Napoli nel 2026 si scontra con una realtà industriale che ha sostituito l’artigianalità con preparati in polvere. Mentre la tradizione impone un tributo in pasta choux e strutto, molte botteghe offrono dolci realizzati con creme artificiali e amarene di scarsa qualità. Lo chef Armando Palmieri, docente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ha delineato i criteri per distinguere il prodotto genuino da quello contraffatto. Il costo reale di una zeppola prodotta con semilavorati si aggira intorno ai 0,60 euro al pezzo, cifra che riflette il valore nutrizionale nullo e la bassa qualità delle materie prime utilizzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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