Il 13 marzo è stato pubblicato “Yo canto 2”, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini. L’artista ha scelto di reinterpretare alcune delle sue canzoni più note in una lingua diversa, portando avanti il progetto di riproporre brani già noti in un’ottica rinnovata. Il disco include diverse tracce e rappresenta l’ultima uscita musicale dell’artista.

Laura Pausini – Ph Virgiinia Bettoja MILANO – E’ uscito il 13 marzo , pubblicato per Warner Music, che contiene brani dei più grandi autori latini, a rappresentare ogni singolo paese che l’ha incoronata icona musicale, dalla Spagna all’Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, e molti altri ancora. L’album, nella versione standard (composta da 18 brani), e deluxe, quest’ultima arricchita da altre 3 tracce, è disponibile nei seguenti formati fisici: cd standard, cd deluxe (anche in edizione limitata autografata), e doppio vinile standard in colore trasparente e doppio vinile deluxe, (in edizione limitata autografata), in colore bianco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Yo canto 2”, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini

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Nel marzo 1993 #LauraPausini raggiunge il vertice delle classifiche con il brano “La solitudine”, con cui aveva partecipato al Festival di Sanremo ottenendo la vittoria nella sezione "Novità". credits: @laurapausini #radiosubasio #subasiorewind #lasolitudine facebook

“IO CANTO 2” di @LauraPausini avrebbe venduto circa 8.482 copie. Fonte: Top Music Charts x.com