Yildiz show per i giornali vale anche 8.5 in pagella | Incontenibile; fa venire le vertigini

Yildiz ha appena entusiasmato i lettori con una prestazione che molti considerano da 8.5 in pagella. Le recensioni dei giornali lo descrivono come un giocatore inarrestabile, capace di sorprendere e creare vere e proprie vertigini con le sue azioni sul campo. La sua presenza in partita ha catturato l’attenzione di chi segue il calcio e ha suscitato commenti positivi da parte della stampa.

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