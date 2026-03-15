Nella rosa della Juventus ci sono vari giocatori come Yildiz, Boga e McKennie che, pur avendo ruoli diversi, vengono impiegati come centravanti, anche se non sono attaccanti di ruolo. L’allenatore ha sperimentato diverse soluzioni inserendo più giocatori al centro dell’attacco, ma finora le prestazioni in quella posizione non sono state soddisfacenti. La squadra cerca ancora la formula giusta per l’attacco.

Tutti centravanti, tranne loro. Per David e Openda, quelli che in teoria potrebbero far bypassare l’emergenza in attacco per l’assenza di un centravanti puro, la trasferta di Udine si è consumata ai margini. L’ingresso in campo del canadese nell’ultimo minuto di gara ha fatto più rumore dell’ennesima panchina del belga, bocciato su tutta la linea da Spalletti dopo i primi tentativi al suo arrivo sulla panchina della Juve. Fin qui il tecnico ha tenuto più in considerazione David, ma un po’ per le caratteristiche del match e un po’ per il suo momento di poca lucidità in zona porta, al canadese è stato riservato lo stesso trattamento di Openda. Fuori dai giochi entrambi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz, Boga, McKennie... nella Juve sono tutti centravanti tranne i centravanti

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