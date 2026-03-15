Yamaha Tricity 300 | arriva l’airbag e il nuovo design

Yamaha ha presentato la versione aggiornata del Tricity 300 per il 2026, un veicolo a tre ruote pensato per muoversi facilmente in città. Tra le novità spicca l’introduzione di un sistema di airbag e un nuovo design, che migliorano sicurezza e stile. Il modello è stato ideato per offrire una soluzione pratica e innovativa ai pendolari urbani.

Yamaha ha svelato l’evoluzione del modello Tricity 300 per l’anno 2026, un veicolo a tre ruote progettato specificamente per la mobilità urbana. Questa nuova versione introduce una sicurezza attiva senza precedenti con l’integrazione di un sistema airbag, oltre a un restyling completo che ridefinisce le linee estetiche dello scooter. L’aggiornamento tecnologico non si ferma alla sicurezza passiva: il nuovo display digitale TFT da 4,2 pollici e il modulo LCD da 2,8 pollici offrono una connessione completa con lo smartphone tramite l’app dedicata e integrano la navigazione Garmin StreetCross. Il cuore pulsante rimane il motore Blue Core monocilindrico da 292 cc, ora omologato secondo gli standard Euro5+, garantendo efficienza e rispetto ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yamaha Tricity 300: arriva l’airbag e il nuovo design Articoli correlati Leggi anche: Yamaha Tricity 300: arriva l’airbag per il conducente Yamaha rinnova il Tricity 300(Adnkronos) – Yamaha presenta il nuovo Tricity 300 Model Year 2026, evoluzione dello scooter a tre ruote pensato per la mobilità urbana. Altri aggiornamenti su Yamaha Tricity Temi più discussi: Yamaha Tricity 300: arriva l’airbag per il conducente; Yamaha Tricity 300: arriva l'airbag incorporato e nuove dotazioni premium; Yamaha Tricity 300 2026: debutta lo scooter con airbag | Dueruote; Nuova Yamaha Tricity 300 2026, lo scooter a 3 ruote si rinnova e ha pure l'airbag: prezzi. Nuova Yamaha Tricity 300 2026, lo scooter a 3 ruote si rinnova e ha pure l'airbag: prezziYamaha Tricity 300 si rinnova per il 2026 con un importante aggiornamento: arriva l’airbag integrato, una novità assoluta per gli scooter del marchio. Scopri design, motore, tecnologie di sicurezza e ... motorbox.com Yamaha Tricity 300: arriva l’airbag per il conducenteIl tre ruote di Yamaha cambia aspetto, diventa più tecnologico con un nuovo cruscotto Tft e mette in primo piano la sicurezza per il guidatore con Abs Cornering e airbag ... gazzetta.it Yamaha Motor presenta il nuovo Tricity 300 (MY 2026), urban commuter a 3 ruote con telaio Leaning Multi Wheel (LMW) facebook Yamaha Motor presenta il nuovo Tricity 300 (MY 2026), urban commuter a 3 ruote con telaio Leaning Multi Wheel (LMW) x.com