WWE | Incertezze per i prossimi eventi in Arabia

La Royal Rumble si è svolta il 31 gennaio e rappresenta il primo di numerosi eventi in programma in Arabia Saudita, tra cui WrestleMania 43, previsto per maggio, e un altro evento in giugno. La serie di incontri è già stata annunciata, ma ci sono ancora incertezze riguardo alle date e alle modalità di svolgimento dei prossimi appuntamenti.

La Royal Rumble che si è disputata lo scorso 31 gennaio è solo il primo di tanti eventi in programma in Arabia Saudita tra quest’anno e il prossimo, tra cui figura senz’altro WrestleMania 43, un evento a maggio ed uno a giugno di quest’anno. Le tensioni politiche, tuttavia, otrebbero rappresentare degli ostacoli. Sembrerebbero infatti in corso delle discussioni in merito a questi eventi, ma nulla che pare porti ad un annullamento dell’evento, considerato anche che riprogrammare WrestleMania non è facile. Diverse fonti riportano e confermano queste discussioni interne ma, fino ad ufficialità dalla stessa WWE, al momento diamo per certi i prossimi eventi arabi con le date programmate e in fase di programmazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Incertezze per i prossimi eventi in Arabia Articoli correlati Nuovi eventi WWE in Arabia Saudita: e anticipazioniIl calendario 2026 della WWE resta in fase di definizione, con un nuovo torrent di voci che indica la possibile presenza di ulteriori eventi di... WWE: Il ritorno dell’OTC, La WWE prepara un’entrata colossale per Roman Reigns in Arabia SauditaRoman Reigns tornerà ufficialmente alla Royal Rumble 2026, ma tutto lascia pensare che la WWE stia preparando qualcosa di davvero imponente per la... Approfondimenti e contenuti su WWE Incertezze per i prossimi eventi in... Importanti novità sulla situazione infortunistica di Kevin Owens e il suo status in WWEKevin Owens affronta un'estate di valutazioni fondamentali mentre la WWE attende il via libera medico per pianificare il suo ritorno. worldwrestling.it Chris Jericho svela la sua prossima apparizione tra le incertezze sullo stato in AEW e WWEIl periodo di pausa di Chris Jericho alimenta il dibattito, mentre rimane incerta la tempistica del suo possibile ritorno. worldwrestling.it