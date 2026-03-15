L’Italia si sta preparando per l’attesa semifinale del World Baseball Classic e ha annunciato l’ingaggio di un nuovo pitcher mancino, che si unisce alla squadra in vista della partita decisiva. La selezione ha comunicato ufficialmente la presenza di questo atleta tra i convocati, senza ulteriori dettagli sui nomi o le origini. La presenza di un nuovo lanciatore cambia la composizione del roster in vista della sfida.

L’Italia si sta preparando per l’attesissima semifinale del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo la grande impresa firmata contro gli USA nella fase a gironi e dopo aver regolato Porto Rico nel primo turno a eliminazione diretta, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro il Venezuela in un testa a testa rovente, con il chiaro obiettivo di riscrivere la storia dello sport tricolore. Oltre all’innesto dell’interbase Brayan Rocchio al posto dell’infortunato Miles Mastrobuoni (si tratta di un ottimo giocatore di MLB con la maglia dei Cleveland Cavaliers), il manager Francisco Cervelli ha annunciato un’altra novità in vista della grande sfida contro i sudamericani, che nella notte sono riusciti a eliminare il quotatissimo Giappone della celeberrima stella Ohtani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic, l’Italia non lascia nulla di intentato: arriva un nuovo pitcher mancino!

Articoli correlati

World Baseball Classic 2026: definiti i pitcher di Italia e Gran BretagnaAnnunciati i lanciatori partenti della sfida tra Italia e Gran Bretagna valevole, al Daikin Park di Houston, per il girone B del World Baseball...

World Baseball Classic, definiti i pitcher partenti di Italia e Porto RicoDopo un lungo momento in cui Francisco Cervelli ha nascosto le proprie carte, anche l’Italia ha definito chi lancerà dall’inizio nei quarti di finale...

Una raccolta di contenuti su World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic, l'Italia supera il Brasile all'esordio per 8-0; Italia nella storia, batte gli USA al World Baseball Classic 2026 e sfida il Messico per un posto nei quarti di finale: programma, orario e dove vedere la partita; World Baseball Classic: l'Italia trionfa sugli Usa, storica vittoria a Houston; World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone.

World Baseball Classic, l’Italia convoca un nuovo talento di MLB per la semifinale. Ed è un venezuelano!L'Italia si è qualificata di forza alle semifinali del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo aver ... oasport.it

Italia in semifinale al World Baseball Classic: battuto Portorico 8-6Continua a sognare l'Italia del baseball che a Houston compie un'altra impresa storica: gli azzurri battono Portorico 8-6 ai quarti di finale e si qualificano per una incredibile semifinale al World ... sport.sky.it

L’Italia che sta meravigliando tutti al World Baseball Classic porta con sé una storia di emigrazione che negli anni ha segnato profondamente il nostro Paese; ma rappresenta anche l’esempio di riscatto, orgoglio, identità e appartenenza di tantissimi ital facebook

I-C-O-N-I-C-I Siamo in semifinale al World Baseball Classic. Per la prima volta nella storia. Battere Porto Rico sembrava impossibile… Ci siamo riusciti con un incredibile 8-6. Che sogno #ItaliaTeam #magliazzurra @FIBSpress x.com