L’Italia ha raggiunto le semifinali del World Baseball Classic e ha annunciato la convocazione di un nuovo talento proveniente dalla MLB, un giocatore venezuelano. La squadra si prepara a sfidare le avversarie in questa fase, mentre il giocatore si unisce alla rosa per contribuire alla partita decisiva. La competizione prosegue con entusiasmo tra le nazionali che si contendono il titolo mondiale.

L’Italia si è qualificata di forza alle semifinali del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo aver regalato grandi emozioni nella fase a gironi, infilando quattro vittorie di lusso tra cui quella mitologica contro gli USA, e aver superato Porto Rico nel primo turno a eliminazione diretta, gli azzurri sono attesi dal durissimo incontro da dentro o fuori con il Venezuela, capace di eliminare il Giappone di sua maestà Ohtani (uomo da 700 milioni di dollari in MLB). Alla vigilia di un confronto che potrebbe permettere alla nostra Nazionale di scrivere una nuova pagina di storia dello sport tricolore, il manager Francisco Cervelli ha annunciato che ci sarà un innesto davvero di lusso per il match contro la compagine sudamericana: nelle prossime ore si unirà al gruppo Brayan Rocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic, l’Italia convoca un nuovo talento di MLB per la semifinale. Ed è un venezuelano!

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