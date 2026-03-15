L’Italia del baseball ha realizzato una vittoria importante nel World Baseball Classic 2026, battendo Porto Rico 8-6 a Houston nel quarto di finale. Gli azzurri hanno conquistato la qualificazione alle semifinali, segnando un risultato che rimarrà nella storia della nazionale italiana. La partita ha visto i giocatori italiani affrontare con determinazione gli avversari portoricani, portando a casa la vittoria decisiva.

Impresa storica dell’Italia del Baseball. Gli azzurri hanno battuto Porto Rico a Houston, per 8-6, nel quarto di finale del World Baseball Classic 2026. La squadra di Francisco Cervelli, in semifinale a Miami, affronterà il Venezuela che ha sconfitto 8-6 il Giappone. Appuntamento lunedì 16 marzo alle 20.00 (ora locale). L’altra semifinale, invece, è tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana, in campo questa sera. Ciao, Miami!?? pic.twitter.commOhFVYXAIy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026 Francisco Cervelli: “Uno dei capitoli più belli della mia vita”. “Questa squadra ha dimostrato di avere carattere, specialmente negli ultimi due giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - World Baseball Classic 2026, l’Italia batte Porto Rico e vola in semfinale

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I-C-O-N-I-C-I Siamo in semifinale al World Baseball Classic. Per la prima volta nella storia. Battere Porto Rico sembrava impossibile… Ci siamo riusciti con un incredibile 8-6. Che sogno #ItaliaTeam #magliazzurra @FIBSpress x.com

SEMIFINALEEEEEEE Per la prima volta nella sua storia, l'Italia conquista un posto nelle semifinali del World Baseball Classic: battuto Porto Rico 8-6 a Houston. Nella notte tra lunedì e martedì una tra Giappone e Venezuela ci dirà se gli azzurri sono " facebook