World Baseball Classic 2026 definito il pitcher partente per il Venezuela Novità sul limite di lanci

Il Venezuela ha scelto il suo pitcher titolare per la semifinale del World Baseball Classic 2026, che si giocherà alle 01. Inoltre, sono state annunciate modifiche al limite di lanci consentiti durante le partite. La decisione è stata comunicata da Francisco Cervelli, che ha indicato il nome del lanciatore che scenderà in campo. La partita si svolgerà in una fase cruciale del torneo.

Francisco Cervelli ha già selezionato quale sarà il lanciatore partente per la semifinale del World Baseball Classic, che l’Italia disputerà alle ore 01.00 di martedì 17 marzo sul diamante di Miami contro il Venezuela. Il manager della nostra Nazionale ha annunciato in conferenza stampa che si affiderà a Michael Lorenzen per il durissimo testa a testa contro i sudamericani, già capaci di eliminare il favorito Giappone della stella Ohtani e che inseguiranno il colpaccio anche contro gli azzurri. Il 34enne ha regalato spettacolo nella leggendaria partita vinta contro gli USA nella fase a gironi: il fuoriclasse della MLB contribuì in maniera... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic 2026, definito il pitcher partente per il Venezuela. Novità sul limite di lanci Articoli correlati World Baseball Classic 2026: definito il pitcher partente dell’Italia contro il BrasileAl Daikin Park di Houston sarà Samuel Aldegheri il lanciatore partente dell’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026, in programma... Leggi anche: World Baseball Classic, definito il pitcher dell’Italia per gli USA: una stella da All Star Game! Contenuti e approfondimenti su World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic, l'Italia supera il Brasile all'esordio per 8-0; World Baseball Classic 2026: le date, dove vederla, favoriti e le partite dell'Italia; Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive. World Baseball Classic 2026, definito il pitcher partente per il Venezuela. Novità sul limite di lanciFrancisco Cervelli ha già selezionato quale sarà il lanciatore partente per la semifinale del World Baseball Classic, che l'Italia disputerà alle ore ... oasport.it Quando si gioca Italia-Venezuela, World Baseball Classic 2026: orario semifinale, tv, streamingL'Italia di Francisco Cervelli ha scritto un altro capitolo della storia del baseball italiano: battendo per 8-6 Porto Rico a Houston ai quarti di finale ... oasport.it L’Italia che sta meravigliando tutti al World Baseball Classic porta con sé una storia di emigrazione che negli anni ha segnato profondamente il nostro Paese; ma rappresenta anche l’esempio di riscatto, orgoglio, identità e appartenenza di tantissimi ital facebook I-C-O-N-I-C-I Siamo in semifinale al World Baseball Classic. Per la prima volta nella storia. Battere Porto Rico sembrava impossibile… Ci siamo riusciti con un incredibile 8-6. Che sogno #ItaliaTeam #magliazzurra @FIBSpress x.com