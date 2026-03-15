World Baseball Classic 2026 definito il pitcher partente per il Venezuela Novità sul limite di lanci

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezuela ha scelto il suo pitcher titolare per la semifinale del World Baseball Classic 2026, che si giocherà alle 01. Inoltre, sono state annunciate modifiche al limite di lanci consentiti durante le partite. La decisione è stata comunicata da Francisco Cervelli, che ha indicato il nome del lanciatore che scenderà in campo. La partita si svolgerà in una fase cruciale del torneo.

Francisco Cervelli ha già selezionato quale sarà il lanciatore partente per la semifinale del World Baseball Classic, che l’Italia disputerà alle ore 01.00 di martedì 17 marzo sul diamante di Miami contro il Venezuela. Il manager della nostra Nazionale ha annunciato in conferenza stampa che si affiderà a Michael Lorenzen per il durissimo testa a testa contro i sudamericani, già capaci di eliminare il favorito Giappone della stella Ohtani e che inseguiranno il colpaccio anche contro gli azzurri. Il 34enne ha regalato spettacolo nella leggendaria partita vinta contro gli USA nella fase a gironi: il fuoriclasse della MLB contribuì in maniera... 🔗 Leggi su Oasport.it

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