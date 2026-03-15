Il Principe di Galles ha pubblicato una foto inedita di sua madre, la Principessa Diana, scattata nel 1984, in occasione della festa della mamma. Il gesto è avvenuto durante l’anniversario della morte di Diana e ha suscitato emozione tra i follower, che hanno commentato con rispetto e nostalgia. La foto, condivisa sui social, mostra un momento intimo e significativo per William.

Il Principe di Galles William ha condiviso una foto inedita di sua madre, la Principessa Diana, scattata nel 1984, in occasione della festa della mamma. L’immagine, mai vista prima dal pubblico, arriva nell’anno in cui Diana avrebbe compiuto 65 anni. La notizia è stata riportata dalla Bbc, che ha evidenziato come lo scatto faccia parte della collezione privata della famiglia reale. La fotografia ritrae Diana insieme a William, che all’epoca aveva solo due anni. I due sono seduti in un campo di fiori selvatici presso Highgrove, la residenza principale della famiglia nel Gloucestershire. Si tratta di un’immagine intima e spontanea, che mostra la Principessa in un momento di affetto materno con il figlio piccolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - William, quel gesto bellissimo nell’anniversario della morte di Diana: emozione e lacrime

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