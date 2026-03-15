William promette protezione a Kate e Carole | la svolta dopo

Il futuro re ha dichiarato pubblicamente di voler proteggere la moglie e la suocera, in seguito allo scandalo legato agli Epstein Files e all’arresto del principe Andrea. La promessa è stata rilasciata in un momento di particolare attenzione mediatica, evidenziando un impegno diretto nei confronti delle due donne. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media e ha suscitato reazioni nel mondo pubblico.

Il futuro re William ha rinnovato pubblicamente un impegno solenne verso la moglie Catherine e la suocera Carole Middleton, in seguito allo scandalo legato agli Epstein Files e all’arresto del principe Andrea. Questa promessa di protezione arriva in un momento critico per la monarchia britannica, offrendo una garanzia concreta contro le turbolenze interne. La notizia si colloca nel contesto degli ultimi due anni difficili vissuti dalla coppia reale, segnati da prove durissime che hanno messo alla prova la stabilità familiare. L’intervento di William non è solo un gesto emotivo, ma rappresenta una strategia di stabilizzazione politica e personale della famiglia reale, con un specifico sul ruolo centrale di Carole come pilastro di supporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - William promette protezione a Kate e Carole: la svolta dopo Articoli correlati Leggi anche: Kate Middleton, la reazione di William alla presenza costante della suocera Carole Leggi anche: Kate Middleton, William sempre più vicino alla suocera: Carole è una “seconda mamma”