Votate Sì e fatelo ora | non avrete più occasioni

In questa campagna, viene invitato il pubblico a votare Sì subito, con l’affermazione che non ci saranno altre occasioni per farlo. Il messaggio sottolinea l’importanza della giustizia, coinvolgendo temi come sicurezza, immigrazione, libertà, sanità e lavoro. Si evidenzia che un sistema giudiziario lento, inefficiente o ingiusto ha ripercussioni su tutti i cittadini.

Buonguerrieri, perché votare Sì? "La giustizia coinvolge aspetti centrali della nostra vita come sicurezza, immigrazione, libertà, sanità, lavoro: se è lenta, inefficiente, ingiusta, le conseguenze le paghiamo tutti. È il terzo pilastro su cui si fonda l’Italia, ma anche l’unico potere che in 80 anni non è mai stato riformato sostanzialmente. Dopo tanti rinvii, siamo riusciti ad approvare una riforma storica che affronta alla radice i problemi alla base del suo malfunzionamento. Se i cittadini ritengono che la giustizia possa funzionare meglio di quanto non faccia oggi devono votare Sì, e devono farlo ora perché non avranno un’altra occasione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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