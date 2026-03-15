Volontario di 65 anni | il cuore delle Paralimpiadi

Un volontario di 65 anni proveniente da Piacenza ha partecipato alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nel ruolo di autista ufficiale. Durante l’evento, ha vissuto direttamente l’atmosfera della manifestazione, contribuendo all’organizzazione e al supporto delle attività. La sua presenza si è inserita nelle operazioni quotidiane dell’evento, senza ricoprire ruoli di responsabilità strategica o decisionale.

Luigi Platè, volontario piacentino di 65 anni, ha vissuto in prima persona l’atmosfera delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 operando come autista ufficiale. La sua esperienza si è conclusa con un ultimo turno previsto per lunedì 16 marzo, dedicato al trasferimento degli atleti e dei familiari verso gli aeroporti dopo la chiusura della manifestazione. L’impatto emotivo dell’evento è stato rafforzato dalla presenza massiccia del pubblico alla partita di parahockey tra Italia e Germania disputata sabato all’arena Santagiulia. Le tribune erano completamente piene, senza posti liberi, mentre sul ghiaccio si è assistito a uno spettacolo caratterizzato da grande velocità e agonismo feroce che ha lasciato il segno sull’ingegnere pensionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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