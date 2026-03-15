Volley La Kabel domina e mette al tappeto Grosseto

Nel campionato di volley, la squadra Kabel ha vinto contro Grosseto con un punteggio di 3-0, conquistando tre punti importanti. La gara si è svolta in trasferta e ha visto la squadra di Novelli predominare sui rivali, con set vinti 15-25, 22-25 e 17-25. Grosseto, invece, ha tentato di reagire, ma non è riuscita a evitare la sconfitta.

Prato disinnesca il pericolo Grosseto e si rilancia in serie C maschile. In grande spolvero la squadra di Mirko Novelli, che in una trasferta difficile conquista tre punti di solidità e concretezza imponendosi con un secco 3-0 (15-25; 22-25; 17-25). Fondamentale la partenza forte nel primo parziale, importante il recupero del secondo parziale quando, con Grosseto a profondere il massimo sforzo, Prato non ha perso contatto con la gara, ha recuperato lo svantaggio (8-4 e 21-18) ed ha chiuso in sicurezza. Una serata quasi perfetta per la Kabel con una crescita importante di squadra e nei singoli, in un campo e contro un avversario tutt’altro che semplici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley. La Kabel domina e mette al tappeto Grosseto Articoli correlati Leggi anche: Kabel, esame Grosseto. Sfida da portare a casa Bilancio Kabel Volley. Le giovanili sono al topLa Kabel Volley Prato si conferma una delle realtà più importanti a livello giovanile in Toscana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volley La Kabel domina e mette al... Volley. La Kabel domina e mette al tappeto GrossetoPrato disinnesca il pericolo Grosseto e si rilancia in serie C maschile. In grande spolvero la squadra di Mirko ... sport.quotidiano.net La Kabel Volley Prato si lecca le ferite e vuol ripartire a testa altaDue tie-break amari ed una sfida tosta all’orizzonte. Non è un finale di anno facile per la formazione di... Due tie-break amari ed una sfida tosta all’orizzonte. Non è un finale di anno facile per la ... lanazione.it