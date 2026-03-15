Voleva truffarmi simulando un incidente ma l' ho scoperto

Un cittadino di Foggia ha segnalato di essere stato vittima di un tentativo di truffa, in cui un individuo ha tentato di ingannarlo simulando un incidente. La vittima ha dichiarato di aver scoperto l’inganno e ora invita gli altri a fare attenzione a simili situazioni. La segnalazione mira a mettere in guardia la comunità da possibili truffatori che agiscono con metodi simili.

Salve FoggiaToday, vorrei segnalarti un tentativo di truffa di cui sono stato vittima, affinché tutti possano fare attenzione. È accaduto stamattina, 15 marzo, in via Marinaccio, nei pressi del supermercato Coop. Un balordo ha cercato di truffarmi con un falso incidente. Ha fatto tutto lui: mi ha buttato qualcosa di pesante vicino alla mia auto, che ha generato un rumore forte. Dopo di che mi ha inseguito e, una volta affiancatosi alla mia auto, mi ha intimato di fermarmi per segnalarmi di aver colpito la sua auto. Quando è sceso e si avvicinato al mio veicolo, con un gesso ha segnato il paraurti anteriore pensando di fare tutto senza che me ne accorgessi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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