Viviano, ex portiere e opinionista, ha commentato il pareggio tra Inter e Atalanta, sottolineando il nervosismo di Chivu come segnale della pressione durante la partita. Ha anche commentato che i nerazzurri sono stati penalizzati nel corso dell'incontro. Le sue dichiarazioni riflettono la sua analisi sulla partita senza entrare in dettagli su cause o motivazioni.

Inter News 24 Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha commentato il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni. Ospite dei microfoni di Sport Mediaset, l’ex portiere nerazzurro Emiliano Viviano ha analizzato con la consueta schiettezza il pareggio tra Inter e Atalanta. Al centro del suo intervento, la tensione che ha portato all’espulsione di Cristian Chivu e la gestione degli episodi che hanno lasciato i nerazzurri a quota 68 punti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « L’Inter ha perso un po’ di sicurezza e un po’ di smalto, al netto dei gravissimi errori arbitrali non è stata una buona prestazione. Prima di subire il gol dell’Atalanta, l’Inter aveva smesso di giocare e l’Atalanta si stava affacciando un po’ troppo spesso nella metà campo avversaria, l’Inter non è sicuramente brillante ultimamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano su Inter Atalanta: «Il nervosismo di Chivu è il segnale della pressione ma i nerazzurri sono stati penalizzati. Non vorrei che…»

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