Vittoria d' orgoglio della Casertana | battuto il Monopoli in rimonta

La Casertana ha vinto contro il Monopoli in una partita giocata in casa, riuscendo a rimontare lo svantaggio iniziale e portando a casa i tre punti. La squadra ha mostrato determinazione e ha ribaltato il risultato nel corso del match. La sfida si è conclusa con la vittoria della Casertana, che ha ottenuto i punti necessari per la classifica.

La doppietta di Butic regala i tre punti ai falchetti. Vano il rigore di Longo La Casertana di rabbia, ribalta il risultato e porta a casa i tre punti nella sfida interna al Monopoli. Nella prima frazione di gioco è la Casertana a cercare per prima la via della rete. Al 9’ Llano prima impegna Piana e poi spara alle stelle sulla ribattuta. Per vedere il Monopoli dalle parti di De Lucia bisogna attendere il 26’: Fall colpisce di testa ma De Lucia blocca in due tempi. Nel finale doppio squillo da una parte e dall’altra. Valenti mette a lato dopo una buona percussione, Butic mette fuori di testa. A un primo tempo quasi soporifero, la ripresa regala ben altre emozioni con un finale scoppiettante. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: La Casertana ritrova vittoria e sorriso: battuto il Foggia al Pinto Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria in rimonta e primato consolidato: Paternò battuto 4-2 Contenuti utili per approfondire Vittoria d'orgoglio della Casertana... Temi più discussi: Italia, Quesada: Ero già fiero dei ragazzi, la vittoria contro l'Inghilterra mi riempie d'orgoglio; Moreno Longo tira fuori l’orgoglio: Con l'Empoli una vittoria fondamentale; Pisa, solito copione. Un’ora di orgoglio, poi il nulla. Poker di sberle con la Juventus; Napoli-Torino 2-1, la festa dell'orgoglio e si rivedono le stelle. Orgoglio Pisa: vittoria di carattere per 3-1 contro il CagliariIl Pisa non si dà ancora per vinto! Il tecnico Hiljemark ha conquistato oggi la sua prima vittoria sulla panchina toscana: 3-1 contro il Cagliari. Una partita in cui è successo di tutto e in cui la fo ... msn.com Tarros, scatto d’orgoglio: vittoria con grintaMONCALIERI – Il digiuno termina, finalmente, in una serata fredda ed umida in terra piemontese. La Tarros si riappropria della capacità di soffrire, dove il ‘noi’ conta più dell’ ‘io’, tirando fuori ... lanazione.it Kimi Antonelli si commuove in TV dopo la storica vittoria nel GP di Cina 2026 e poi si lascia andare a una confessione nel retropodio: https://fanpa.ge/kogqN facebook Pisa-Cagliari, Hiljemark: «È la vittoria di tutti, sono orgoglioso della squadra» x.com