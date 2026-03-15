Vittoria a Bologna | 3 ragazze battono 85 team in filosofia

Tre studentesse del liceo classico Leonardo da Vinci di Civitanova hanno vinto il concorso nazionale Romanae Disputationes, battendo 85 team in filosofia. La loro vittoria si è concretizzata nella categoria scritta junior, dove hanno conquistato il primo posto. L’evento si è svolto a Bologna, coinvolgendo numerosi team provenienti da diverse scuole italiane.

Il successo delle studentesse del liceo classico Leonardo da Vinci di Civitanova ha superato le aspettative nel concorso nazionale Romanae Disputationes, aggiudicandosi il primo premio nella categoria scritta junior. Tre giovani ragazze hanno dimostrato come la riflessione filosofica possa essere uno strumento potente per navigare l’identità personale nell’era digitale. L’eccellenza si è manifestata a Bologna, dove al teatro Duse si è tenuta la cerimonia finale che ha prevalere il team composto da Irene Mandolesi, Nicole Simonella e Valentina Tiengo su oltre ottantacinque altre squadre provenienti da tutta Italia. La loro vittoria non è un caso isolato ma conferma la costanza della scuola guidata dal dirigente scolastico Francesco Giacchetta in questo ambito competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittoria a Bologna: 3 ragazze battono 85 team in filosofia Articoli correlati Nuoto. Coppa Brema per il team NS Emilia. Ragazze al secondo posto del podioLo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato domenica 21 dicembre il concentramento regionale della Coppa Caduti di Brema, gara nazionale a squadre... Scherma: ottimo risultato per il team maschile di spada. Quarto posto per le ragazze. Argento ai regionali a squadreOttimo risultato per la squadra maschile di spada dell’Ama Scherma Koala al campionato regionale a squadre categoria Assoluti, che ha visto in pedana... Una selezione di notizie su Vittoria a Bologna 3 ragazze battono 85... Temi più discussi: Bologna, terza vittoria consecutive nel segno del 4-3-3: ora il Brann; Chi vincerà l'Europa League: l'algoritmo non ha dubbi. Dalla Roma al Bologna, ecco tutte le probabilità; L'urlo gialloblù scuote il Dall'Ara: l'Hellas si riprende il futuro; Serie C/F. Energy Saving fuori dalla Coppa a testa alta: non basta la vittoria per 3-2 col Bologna. Milan, vittoria a Bologna: 3-0 e meno cinque dall'InterIl Milan espugna il Dall’Ara con un netto 3-0 contro il Bologna, rilanciando con decisione le proprie ambizioni nel campionato. La squadra rossonera ha messo a segno il vantaggio nel corso della prima ... it.blastingnews.com Il Bologna rialza la testa e trova la terza vittoria di fila: una magia di Odgaard stende il PisaGli emiliani sprecano, rischiano ma poi al 90' il danese firma il successo che li rilancia per la corsa Europa ... tuttosport.com Dopo la vittoria di “Io sono ancora qui” lo scorso anno, sarà ancora il Brasile ad alzare l’Oscar per il miglior lungometraggio internazionale Molti pensano... facebook Kenan #Yildiz: “Abbiamo fatto una grande partita e una grande vittoria stasera. Io falso nueve "Ho giocato lì anche qualche partita prima di oggi. Ho fatto qualche sprint ma ho giocato meglio a sinsitra…”. #Juventus x.com