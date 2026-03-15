virtus olimpia classica tra i cerotti ultime chance di primato per milano

Domenica si giocherà a Bologna una partita di basket tra Virtus e Olimpia Milano. La sfida rappresenta un’ultima occasione per Milano di avvicinarsi alla vetta della classifica di Serie A. La Virtus, prima in graduatoria, ospiterà l’avversario in una delle sfide più attese della stagione. La partita si svolgerà sotto le Due Torri e coinvolgerà diverse squadre in corsa per il primato.

Sarà una domenica di grande basket a Bologna, con l’Olimpia Milano che affronterà la Virtus prima in classifica in Serie A sotto le Due Torri. Alle ore 20 i biancorossi, neanche 48 ore dopo la bella vittoria contro il Maccabi, si giocano le residue speranze di fare la corsa sul primato occupato dall’Olidata, al momento distante 4 punti. L’obiettivo, oltre alla vittoria ovviamente, è quello di proseguire nel buon periodo che i milanesi stanno attraversando praticamente dall’inizio della Final Eight di Coppa Italia vinta a Torino. I due piccoli sbandamenti che hanno inficiato la vittoria con l’Hapoel e reso pericolosa quella con il Barcellona, non possono cancellare tutto quel che di buono gli uomini di coach Peppe Poeta hanno messo in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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