Nella partita tra Virtus e Milano, senza il play Vildoza, che ha evitato lesioni muscolari agli esami, l’allenatore Ivanovic si trova a dover trovare soluzioni alternative. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nonostante le assenze. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione e coinvolge direttamente le scelte tattiche del team.

Una notizia buona e una cattiva. La notizia buona è che gli esami ai quali è stato sottoposto Luca Vildoza hanno escluso lesioni muscolari. Quella cattiva è legata al fatto che, per l’argentino, si parla comunque di affaticamento muscolare e oggi, recita il comunicato Virtus, sarà indisponibile. La cattiva (notizia) ha il sopravvento, almeno oggi, perché Dusko Ivanovic doveva già fare a meno di capitan Pajola e Daniel Hackett, ovvero gli altri registi designati. Ci sarà la spinta del sesto uomo – si va verso il tutto esaurito –, ma non basterà per illuminare il gioco di una Virtus che, alla Fiera (palla a due alle 20) trova l’ Olimpia Milano. Quattro finali scudetto di fila dal 2021 al 2024 e la semifinale della passata stagione: la rivalità tra i due club, che ha preso piede negli anni Cinquanta, si è ulteriormente ingigantita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus-Milano, un confronto che vale doppio. Senza play, Ivanovic deve inventare qualcosa

Articoli correlati

Leggi anche: Virtus travolta a Istanbul: l’Anadolu Efes domina 91-60. Ivanovic: "Senza difesa non c'è partita"

Leggi anche: Virtus in grande emergenza contro Milano. Ivanovic: "Assenze pesanti, ma ci crediamo"

Una raccolta di contenuti su Virtus Milano un confronto che vale...

Temi più discussi: Virtus Bologna-Olimpia Milano, arriva il derby d’Italia: quando e dove vederlo; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Milano si addormenta, ma batte il Barcellona e spera nei playoff. Alla Virtus non basta Edwards.

Virtus Bologna contro Olimpia Milano, dove in TV, preview, diretta testualeLa preview: Amici di Pianetabasket, un saluto da Davide Trebbi dove alla Virtus Arena alle 20:00 la Virtus Bologna scende in campo per il derby d’Italia contro l’Olimpia Milano per ... pianetabasket.com

Serie A Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport Basket e NOWA chiudere la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Bologna e Milano, le due squadre che negli ultimi anni hanno sempre vinto lo scudetto e che puntano a riprovarci anche tra qualche settimana. sport.sky.it

UN POSSIBILE RECUPERO Olimpia Milano al derby d'Italia contro la Virtus Bologna. Infermeria svuotata, coach Peppe Poeta potrebbe ritrovare anche Ousmane Diop. La situazione. facebook

Virtus Bologna, Jakovljevic: “Contro l’Olimpia Milano scenderemo in campo a viso aperto” @Sportando x.com