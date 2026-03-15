Violenza a Quattrograna la città che guarda e la faida che esplode | sono 15 i soggetti identificati

Giovedì sera ad Avellino si è verificato un episodio di violenza a Quattrograna, dove sono stati identificati 15 soggetti coinvolti. La rissa ha provocato scompiglio tra i residenti e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma la scena ha creato tensione tra i cittadini della zona.

Avellino, 15 marzo 2026 - Giovedì sera, ad Avellino, è successa una cosa che non dovrebbe succedere in nessuna città civile. È successa, invece. E bisogna dirla per quello che è, senza sconti e senza ipocrisie. A contrada Quattrograna — periferia, alloggi popolari, gente che vive ai margini — due famiglie rom si sono affrontate con pugni, calci e mazze. Uomini e donne. Davanti ai residenti. Con gli smartphone puntati a riprendere invece di chiamare aiuto. Il video gira già sui social: la violenza spettacolarizzata, consumata e dimenticata nel giro di uno scroll. Tra i partecipanti, un uomo di quarantanove anni è finito a terra con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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