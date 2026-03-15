Violazioni ambientali e lavoro nero | scatta il sequestro

La Polizia Provinciale di Caserta ha messo i sigilli a un'azienda di circa 4.000 metri quadrati a Pignataro Maggiore. Durante un controllo, sono state riscontrate violazioni ambientali e la presenza di lavoratori non regolarmente assunti. L'operazione ha portato al sequestro della struttura e alla verifica di irregolarità sul territorio.

Alla vista degli agenti della polizia provinciale alcuni 'irregolari' hanno tentato di allontanarsi ma sono stati prontamente fermati e identificati. Elevate sanzioni per 10mila euro Sigilli a un'azienda di Pignataro Maggiore. La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’azienda di circa 4mila metri quadrati, al termine di un’operazione di controllo che ha portato alla scoperta di violazioni ambientali e di lavoratori impiegati in nero. Gli agenti, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno effettuato un accesso ispettivo all’interno di un capannone adibito ad attività di gestione dei rifiuti, riscontrando diverse difformità rispetto al titolo autorizzativo in materia ambientale e accertando il superamento dei quantitativi di rifiuti consentiti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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