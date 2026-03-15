Villanova | 20 quintali raccolti e nuova sorveglianza contro

A Villanova, circa 50 residenti hanno partecipato a un evento di raccolta differenziata durante il quale sono stati smaltiti oltre 20 quintali di materiali ingombranti. L'iniziativa si è svolta nel quartiere, coinvolgendo la comunità locale in un'operazione di gestione dei rifiuti. Contestualmente, è stata annunciata l'installazione di nuove telecamere di sorveglianza per migliorare la sicurezza.

Il quartiere di Villanova ha ospitato un evento di raccolta differenziata che ha coinvolto circa 50 residenti e ha portato allo smaltimento di oltre 20 quintali di materiali ingombranti. L’iniziativa, svoltasi in via Calatafimi, ha permesso ai cittadini di conferire gratuitamente oggetti voluminosi senza doversi recare al centro di raccolta di via Saline. L’assessore all’Ambiente Elisa Penna ha sottolineato come questa azione miri a portare i servizi più vicino alla gente, offrendo una soluzione pratica non possiede mezzi di trasporto adeguati. La presenza dell’assessore sul posto ha rafforzato il messaggio di vicinanza tra amministrazione e cittadini, trasformando un problema logistico in un’opportunità di sensibilizzazione ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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