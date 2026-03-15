Al Miami International Boat Show 2026 è stata mostrata Villa 50, una casa galleggiante con interni firmati Pininfarina. Si tratta di una barca-abitazione progettata per integrarsi in una comunità modulare e flessibile sul mare. La struttura si distingue per il design e le finiture degli interni, pensati per offrire comfort e funzionalità in ambiente marino.

Che il mondo dell'automotive sia sempre più attento all'immobiliare non fa più notizia, tra appartamenti ‘griffati’ dai centri stile e palazzi di lusso costruiti e poi affittati da vari brand, ovviamente premium. Ma nessuno aveva mai pensato a una villa galleggiante che è stata protagonista al Miami International Boat Show 2026. Lo yacht-residenza si chiama Villa 50 ed è stato presentato da Arkhaus alla Miami Beach Yacht Collection, in uno spazio di Ferretti Group. Costruita dal cantiere Lyman-Morse, ha l'interior design firmato da Pininfarina, uno degli studi che hanno fatto la storia del design italiano, non solo di vetture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Villa 50, la casa galleggiante con interni firmati Pininfarina

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