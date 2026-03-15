VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti | tutti i passaggi spiegati passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 16 marzo alle 14 | 30

Lunedì 16 marzo alle 14:30 si svolgerà una diretta con un rappresentante della Uil Scuola Rua, dedicata alla mobilità dei docenti. Durante l'evento verranno illustrati i passaggi per inoltrare la domanda e si terrà un question time per rispondere alle domande degli insegnanti. Da quella data, sarà possibile presentare le richieste di trasferimento e mobilità del personale scolastico.

Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l'istanza. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze per il periodo 2026-2028. VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [con QUESTION TIME] Aggiornamenti e notizie su Uil Scuola Rua Argomenti discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30; VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti | tutti i passaggi spiegati passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 16 marzo alle 14 | 30.