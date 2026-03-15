VIDEO | ROH TV – Episodio speciale del 13.032026

Il 13 marzo 2026 la Ring of Honor ha pubblicato un episodio speciale di ROH TV, disponibile sul canale ufficiale e sulla piattaforma Honor Club, che ora include anche MyAEW. L’episodio presenta incontri e segmenti esclusivi, offrendo ai fan un contenuto diverso dal solito. La trasmissione è stata resa accessibile sia online che attraverso le piattaforme di distribuzione ufficiali della compagnia.

La Ring of Honor, come accade ogni tanto, ci regala un episodio speciale che viene pubblicato direttamente sul canale ufficiale della compagnia oltre che sulla consueta piattaforma dell’Honor Club (affiancata adesso da MyAEW.com). Nella consueta abbuffata di match lampo spicca il main event 4vs4 tra RPG Vice (Rocky Romero & Trent Barreta) & MXM Collection (Mansoor & Mason Madden) vs Eddie Kingston, Ortiz, & Top Flight (Darius Martin & Dante Martin). WWE: Drew McIntyre lascia, ma poi raddoppia. Dall’addio ad un nuovo attacco su Fatu nella stessa serata WWE: È vintage Randy! La firma di contratto finisce nel sangue, Cody Rhodes demolito sui gradoni 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: ROH TV – Episodio speciale del 13.03.2026 Articoli correlati VIDEO: Best of ROH Saturday Showcase del 03.02.2026Ecco l’episodio settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, lo show della Ring of Honor che propone ogni settimana alcuni match del passato della... VIDEO: Best of ROH Saturday Showcase del 23.01.2026Ecco l’episodio settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, lo show della Ring of Honor che propone ogni settimana alcuni match del passato della... 9-11: The Journalists Perspective (Full Episode)