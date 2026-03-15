VIDEO | Bucchi | Costruiamo e non la buttiamo dentro La squadra meritava di più

Dopo la partita pareggiata 1-1 contro il Perugia, Cristian Bucchi ha commentato in conferenza stampa. Ha detto che la squadra ha giocato bene nonostante la complessità del match e ha sottolineato l'importanza di costruire il gioco senza forzature. Bucchi ha anche evidenziato che la squadra meritava di più nel risultato finale.

Il tecnico amaranto: “Il Perugia ha giocato basso, coprendo gli spazi: non era facile trovare il varco per costruire azioni offensive. La classifica? Non la guardavamo prima, non cominceremo adesso, non cambia niente per noi” Cristian Bucchi ha parlato così in conferenza stampa dopo l'1-1 contro il Perugia. IL PAREGGIO - "A me la squadra è piaciuta, nonostante sia venuta fuori una partita complicata come avevo previsto. Il Perugia ha giocato basso, con raddoppi costanti, coprendo tutti gli spazi: non era facile trovare il varco per costruire azioni offensive. I ragazzi sono stati bravi a non mollare mai e soprattutto a concedere pochissimo agli avversari: a parte il gol di Montevago, nato da una punizione laterale, non ricordo occasioni per loro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati VIDEO | Bucchi: "Grande risposta della squadra. Vittoria meritata, bravo Iaccarino"L'allenatore amaranto dopo l'1-0 di Campobasso: “Abbiamo giocato bene su un prato perfetto, contro un avversario in salute. VIDEO | Bucchi: "Buon inizio, poi ci siamo ammosciati. I tre punti valgono ancora di più"Il tecnico amaranto dopo la vittoria di Carpi: "La nostra peggior prestazione nel girone di ritorno, troppi errori anche per merito degli avversari.