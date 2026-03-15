Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:30 si disputa la partita tra Vicenza e Inter U23. In casa Vicenza, guidato da Gallo, si preparano a celebrare il ritorno in Serie B, con le formazioni già definite e i convocati annunciati. L’incontro si svolge nello stadio di Vicenza e potrebbe ufficializzare la promozione della squadra in seconda serie.

IL Vicenza di Gallo di fatto aspetta solo la matematica certezza della promozione in serie B, che potrebbe anche arrivare quest’oggi nella sfida contro l’Inter U23 dell’ex Vecchi. I berici vengono da 2 KO interni consecutivi che ne hanno macchiato un cammino altrimenti straordinario, ma la mancanza di un vero avversario ha permesso loro comunque di allungare e portarsi a +18 sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Vicenza-Inter U23 (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. In casa Lane Rossi tutto pronto per festeggiare il ritorno in B

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