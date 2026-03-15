Nell’ultima giornata del turno eliminatorio della Viareggio Cup non ci sono state sorprese. Alcune squadre considerate meno favorite, già protagoniste nelle prime due giornate, sono riuscite a conquistare l’accesso agli ottavi di finale, confermando i risultati delle partite precedenti. La griglia degli ottavi si è così definita senza cambiamenti rispetto alle aspettative iniziali.

Nessuna sorpresa nell’ultima giornata del turno eliminatorio della Viareggio Cup: morale della favola, alcune ‘Cenerentole’ del torneo, già protagoniste della prime due giornate, hanno strappato l’accesso agli ottavi di martedì. Bene la Rappresentativa di serie D (2-0 all’Athletic Palermo); bel pareggio (1-1) fra Spezia e Siena che vale la qualificazione per entrambe con in grande evidenza il baby Vannacci degli arancioni toscani. Brinda al passaggio del turno anche la sorpresa Westchester United che in rimonta è riuscita a superare il Siena per 3-1. Attenzione alla formazione senegalese dell’Olympique Thiessois: il 4-0 inflitto alla deludente Stella Rossa Belgrado, che ha chiuso a 0 punti, ha proposto un attaccante molto interessante, Thiam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Viareggio Cup I risultati. La griglia degli ottavi

Articoli correlati

LUCCHESE - GIOVANILI. "Viareggio Cup». La "Juniores» vince e passa agli ottaviSigna 0 Lucchese 3 SIGNA: Andreini, Badii, Coppola, De Luca (28’ st), Dobrovoda (28’ st Ibraliu), Felitti (1’ st Michelozzi), Mari, Sortino (1’ st...

Viareggio Cup I risultati. Altre due qualificateTutto o quasi nella norma: le ultime partite del girone eliminatorio del gruppo A hanno visto il passaggio del turno del Mavlon e dell’Uyss New York,...

Contenuti utili per approfondire Viareggio Cup I risultati La griglia...

Temi più discussi: I risultati della 2ª giornata del gruppo A; Viareggio Cup 2026: gironi, tabellone, calendario e risultati; Viareggio Cup, primi verdetti. Sei squadre già qualificate; Viareggio Cup: annullata la partita U18 Serie D – Future Pro Soccer.

Viareggio Cup I risultati. Altre due qualificateZebrette beffate al quinto di recupero. Dirigenti del Signa a rischio squalifica ... msn.com

Viareggio Cup 2026: risultati e marcatori 3ª giornata Gironi 4, 5 e 6 del Gruppo BLa fase a gironi della 76ª edizione della Viareggio Cup si è conclusa definendo il quadro degli ottavi di finale in programma martedì 17 marzo. datasport.it

Sport - Calcio Giovanile: la Pistoiese agli ottavi di finale della "Viareggio Cup"; gli arancioni, che hanno pareggiato per 1 a 1 con lo Spezia, giocheranno martedì contro il Genoa. facebook