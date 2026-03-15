Viareggio Cup I risultati La griglia degli ottavi
Nell’ultima giornata del turno eliminatorio della Viareggio Cup non ci sono state sorprese. Alcune squadre considerate meno favorite, già protagoniste nelle prime due giornate, sono riuscite a conquistare l’accesso agli ottavi di finale, confermando i risultati delle partite precedenti. La griglia degli ottavi si è così definita senza cambiamenti rispetto alle aspettative iniziali.
Nessuna sorpresa nell’ultima giornata del turno eliminatorio della Viareggio Cup: morale della favola, alcune ‘Cenerentole’ del torneo, già protagoniste della prime due giornate, hanno strappato l’accesso agli ottavi di martedì. Bene la Rappresentativa di serie D (2-0 all’Athletic Palermo); bel pareggio (1-1) fra Spezia e Siena che vale la qualificazione per entrambe con in grande evidenza il baby Vannacci degli arancioni toscani. Brinda al passaggio del turno anche la sorpresa Westchester United che in rimonta è riuscita a superare il Siena per 3-1. Attenzione alla formazione senegalese dell’Olympique Thiessois: il 4-0 inflitto alla deludente Stella Rossa Belgrado, che ha chiuso a 0 punti, ha proposto un attaccante molto interessante, Thiam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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