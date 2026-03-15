Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 19 | 25

Alle 19:25 del 15 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle strade della regione, fornendo informazioni utili ai cittadini in tempo reale. Il servizio si rivolge a chi si sposta quotidianamente e cerca notizie aggiornate sulla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con le autostrade sulla A24 roma-teramo code per un veicolo in panne al casello di Roma Est Verso il raccordo anulare nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud per traffico System fila al casello e più avanti da Torrenova e sulla diramazione Roma nord per traffico intenso coda all'altezza del casello e proseguendo si rallenta da 7 bagni al bivio per raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est rallentamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale est diamo uno sguardo alle solari... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 19:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 19:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sono in corso i rientri da fine settimana... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dal raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook