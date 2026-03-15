Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 15 marzo 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade della regione, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. Il servizio mira a tenere aggiornati i cittadini sulle situazioni attuali della viabilità in tempo reale.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dal raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente si rallenta dall'appia alla Tuscolana sulla diramazione Roma nord per un altro incidente code all'altezza del casello in direzione raccordo anulare nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud per traffico System fila all'altezza del raccordo sul tratto Urbano in direzione della tangenziale est per traffico intenso code da Fiorentini al bivio per la tangenziale est diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code a tratti da raccordo anulare a via Due Ponti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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