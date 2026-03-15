Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 15 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie sulla situazione del traffico, fornendo indicazioni utili per chi si sposta nella zona. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, offrendo informazioni pratiche e tempestive sulle condizioni delle strade e eventuali disagi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente si rallenta dall'appia alla Tuscolana sulla diramazione Roma Sud per traffico si sta in coda da Torrenova a raccordo anulare In quest'ultima direzione rimosso l'incidente sulla via del mare all'altezza di Vitinia circolazione scorrevole In entrambe le direzioni rimosso anche il veicolo in panne sulla via Pontina all'altezza del Bivio Laurentina in direzione Roma la circolazione è tornata a scorrevole Cambiamo argomento passiamo ai cantieri proseguono fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio in fattura per un incidente sulla via ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook