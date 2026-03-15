Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 di oggi, la rete viaria di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione fornisce le ultime informazioni sulla circolazione in tempo reale, con dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali vie della capitale e delle aree circostanti. La redazione di Infomobilità ha diffuso il servizio per aggiornare gli automobilisti.

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio in fattura per un incidente sulla via del mare all'altezza di Vitinia si sta in coda da Casal Bernocchi al Raccordo Anulare In entrambe le direzioni attivo il senso unico alternato con ripercussioni sulla parallela a via Ostiense circolazione scorrevole al momento sulle principali strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per la via Pontina che per un veicolo in panne ci sono in coda all'altezza del Bivio per la Laurentina in direzione Roma Cambiamo argomento passiamo ai cantieri sulla via Pontina fino al 27 marzo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale Thun Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook