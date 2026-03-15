Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 15 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma e della Regione Lazio attraverso il servizio Astral infomobilità, che monitora le condizioni del traffico e le eventuali criticità. Le informazioni riguardano le strade della capitale e delle aree circostanti, offrendo ai cittadini dati aggiornati per programmare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per regolare lungo la rete viaria dove non si segnalano particolari problemi lievi rallentamenti sono presenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Tuscolana Appia e a Valmontone è in corso il quarantaquattresimo avuto un raduno Torre dei Colli Albani attivo divieto di sosta con rimozione in Piazza della Rinascita attenzione quindi alla segnaletica sul posto sempre Con riferimento agli eventi a Fondi in provincia di Latina Oggi va in scena la sfilata di moda fondi Fashion Show a partire dalle 16 saranno attivi divieti di transito e sosta nella zona dell'auditorium comunale Sergio preti da Gianguido Lombardi e Astral po' mobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura segnala un incidente sulla A24... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook