Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 15 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda la situazione del traffico e le condizioni delle strade, con dettagli forniti dal servizio di infomobilità dell'ente. L'azienda ha comunicato le ultime novità per aiutare gli automobilisti a pianificare meglio gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Nomentana chiuso il nodo di missione sulla tangenziale est in direzione Salaria per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire da Portonaccio e nel comune di Veroli in provincia di Frosinone è in corso la gara podistica strade che si concluderà alle 12:30 attivi chiusura al transito veicolare in via San Giuseppe le Prata Contrada Campello in altre strade interessate dal perché so' della gara sempre Con riferimento agli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso facebook