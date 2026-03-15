Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 15 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma e della Regione Lazio attraverso il suo sistema di infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo ai cittadini un quadro aggiornato delle condizioni stradali nella zona. La piattaforma è disponibile per consultazioni online e tramite dispositivi mobili.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio in apertura il trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle proseguono i lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo tra ponte Casilino e piazzale labicano la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile utilizzare bus della linea 105 e nel comune di Veroli in provincia di Frosinone oggi si svolge la gara podistica stra verolana previste chiusure al transito veicolare in via San Giuseppe le Prata Contrada Campello e in altre strade interessate... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 09:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto in ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla Roma Fiumicino... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ferrovia termini Centocelle proseguono i ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso facebook